СБУ обвинила священника УПЦ в оправдании действий России

На Украине возбуждено уголовное дело против протоиерея канонической православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила Служба безопасности Украины, не называя имя священника. По данным Союза православных журналистов, это Николай Данилевич, у которого сегодня прошли обыски.

Духовное лицо обвиняется по двум статьям УК Незалежной: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности или религиозных убеждений) и ч. 2 ст. 436–2 (оправдание действий РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.