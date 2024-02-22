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СБУ вломилась с обысками в храм в Черкассах и довела митрополита до инфаркта

22 февраля, 12:40
Митрополит Феодосий. Обложка © Wikipedia / Столичный Благовестник

Митрополит Феодосий. Обложка © Wikipedia / Столичный Благовестник

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски прямо во время богослужения митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, из-за чего у священника случился сердечный приступ. Об этом говорится на сайте Черкасской епархии УПЦ.

"В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана Божественная литургия в домовом храме у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия", отмечается в тексте.

Посольство РФ обвинило США в лицемерии из-за молчания о судьбе монахов Киево-Печерской лавры
Посольство РФ обвинило США в лицемерии из-за молчания о судьбе монахов Киево-Печерской лавры

Ранее сообщалось, что на Украине в Черновицкой области неизвестные избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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