СБУ вломилась с обысками в храм в Черкассах и довела митрополита до инфаркта 22 февраля, 12:40 Митрополит Феодосий. Обложка © Wikipedia / Столичный Благовестник

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски прямо во время богослужения митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, из-за чего у священника случился сердечный приступ. Об этом говорится на сайте Черкасской епархии УПЦ.

"В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана Божественная литургия в домовом храме у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия", — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что на Украине в Черновицкой области неизвестные избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина.

Авторы Татьяна Миссуми