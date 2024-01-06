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6 января, 06:28

Посольство РФ обвинило США в лицемерии из-за молчания о судьбе монахов Киево-Печерской лавры

Посольство России уличило США в желании разыграть "религиозную карту"

Посольство России в США прокомментировало американский список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", в который Госдеп включил и РФ. Ответное заявление дипмиссия опубликовала в своём Telegram-канале.

"Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счёты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела", — заметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что США не раз разыгрывали "религиозную карту" и создавали межконфессиональную напряжённость, чтобы решить свои "узкокорыстные задачи". В качестве примера там привели действия Вашингтона в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в бывшей Югославии. Сейчас США снова используют "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, заметили в дипмиссии.

Посольство обратило внимание на лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику Владимира Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви и гонения на монахов Киево-Печерской лавры.

Посольство РФ обвинило США в "охоте" за россиянами в других странах
Посольство РФ обвинило США в "охоте" за россиянами в других странах

Ранее попытки киевского режима уничтожить каноническую УПЦ осудил и Ватикан. По словам кардинала Римско-католической церкви Клаудио Гуджеротти, организованные властями гонения на верующих и священников являются неправомерными.

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Андрей Бражников
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