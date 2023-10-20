Посольство РФ обвинило США в "охоте" за россиянами в других странах

США долгие годы ведут "охоту" за россиянами, находящимися в других государствах, и при этом распускают мифы об РФ. Так прокомментировало Посольство России в Вашингтоне заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера об опасности пребывания в нашей стране.

"Примечательно, что мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведёт настоящую "охоту" за росгражданами в третьих государствах. Количество инцидентов такого рода превысило 60", — заявило дипведомство.

По его информации, после ареста наши соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия, чудовищными условиями тюремного содержания и отсутствием медицинской помощи. В посольстве в очередной раз выдвинули требования к американским властям прекратить преследование россиян, отказаться от насаждения русофобской риторики и разделительных линий между российским и американским народами.