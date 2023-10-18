Посол Антонов: США добиваются прямого столкновения НАТО с Россией
Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © t.me / Embassy of Russia in the USA
Соединённые Штаты Америки постепенно идут к прекращению двусторонних отношений с РФ, что доказывает факт отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, США своими действиями продолжают добиваться прямого столкновения России и НАТО.
"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьёзный характер. Вашингтон последовательно ведёт линию на полное свёртывание двусторонних отношений", — заявил Антонов.
Дипломат напомнил о том, что российская сторона многократно предупреждала США об опасных последствиях накачки оружием киевского режима, однако эти сигналы услышаны так и не были. По словам Антонова, поступки Вашингтона подрывают стратегическую и национальную безопасность, а также подталкивают к прямому столкновению НАТО с Россией.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщала, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS киевскому режиму. По данным Associated Press, Киев получил "менее дюжины" дальнобойных ракет. Сегодня Белый дом официально подтвердил факт их отправки.