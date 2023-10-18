Посол Антонов: США добиваются прямого столкновения НАТО с Россией

Соединённые Штаты Америки постепенно идут к прекращению двусторонних отношений с РФ, что доказывает факт отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, США своими действиями продолжают добиваться прямого столкновения России и НАТО.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьёзный характер. Вашингтон последовательно ведёт линию на полное свёртывание двусторонних отношений", — заявил Антонов.

Дипломат напомнил о том, что российская сторона многократно предупреждала США об опасных последствиях накачки оружием киевского режима, однако эти сигналы услышаны так и не были. По словам Антонова, поступки Вашингтона подрывают стратегическую и национальную безопасность, а также подталкивают к прямому столкновению НАТО с Россией.