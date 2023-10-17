Пора осознать: Антонов призвал США направить "пыл эмоций" на сотрудничество с Россией

Вашингтон должен сотрудничать с Москвой в решении глобальных проблем вместо того, чтобы пытаться "нанести поражение" России. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что Россия с карты мира никуда не денется и при всём "ястребином подходе местных политиков" им пора это осознать. Американским властям стоит подумать о том, как сосуществовать вместе с РФ и "весь пыл эмоций" сосредоточить на действительно важных проблемах, добавил Антонов.

Посол подчеркнул, что Россия и США имеют богатый опыт двустороннего сотрудничества в различных областях и забывать об этом не стоит.

"Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей", — заявил дипломат.