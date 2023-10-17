Пора осознать: Антонов призвал США направить "пыл эмоций" на сотрудничество с Россией
Посол Антонов призвал США сотрудничать с Россией в решении глобальных проблем
Вашингтон должен сотрудничать с Москвой в решении глобальных проблем вместо того, чтобы пытаться "нанести поражение" России. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что Россия с карты мира никуда не денется и при всём "ястребином подходе местных политиков" им пора это осознать. Американским властям стоит подумать о том, как сосуществовать вместе с РФ и "весь пыл эмоций" сосредоточить на действительно важных проблемах, добавил Антонов.
Посол подчеркнул, что Россия и США имеют богатый опыт двустороннего сотрудничества в различных областях и забывать об этом не стоит.
"Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей", — заявил дипломат.
Ранее Антонов заявлял, что западные поставки военной помощи лишь отдаляют перспективу окончания конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал очередной пакет помощи Соединённых Штатов киевскому режиму стоимостью порядка 200 миллионов долларов.