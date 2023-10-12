Посол Антонов подсказал США, как быстро решить конфликт на Украине

Западные поставки военной помощи лишь отдаляют перспективу окончания конфликта на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал очередной пакет помощи Соединённых Штатов киевскому режиму стоимостью порядка 200 миллионов долларов.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон может легко и быстро урегулировать украинский конфликт, прекратив отправлять в Незалежную военную помощь. Также, по его словам, американские власти пытаются измотать и обескровить Россию, однако новый пакет помощи украинцам не решит поставленных Белым домом задач.

"Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", — заявил посол.