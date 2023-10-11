В Пентагоне рассказали, когда Киев сможет заполучить истребители F-16

Украина сможет заполучить истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года. Об этом журналистам рассказал министр обороны США Ллойд Остин

Выступая на брифинге в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине, шеф Пентагона напомнил о том, что коалиция из западных стран уже приступила к обучению украинских пилотов. В частности, подготовка идёт в Европе, Соединённые Штаты также готовят специалистов.

"Самое раннее, когда мы сможем увидеть первые средства, — это следующая весна", — добавил Остин, говоря об отправке F-16 украинцам.