В Пентагоне рассказали, когда Киев сможет заполучить истребители F-16
Пентагон: Украина сможет получить истребители F-16 не раньше весны 2024 года
Украина сможет заполучить истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года. Об этом журналистам рассказал министр обороны США Ллойд Остин
Выступая на брифинге в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине, шеф Пентагона напомнил о том, что коалиция из западных стран уже приступила к обучению украинских пилотов. В частности, подготовка идёт в Европе, Соединённые Штаты также готовят специалистов.
"Самое раннее, когда мы сможем увидеть первые средства, — это следующая весна", — добавил Остин, говоря об отправке F-16 украинцам.
Ранее сегодня глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила о передаче нескольких истребителей F-16 Украине с 2025 года. Кроме того, по её словам, бельгийские власти предложат обслуживать весь парк F-16, который получит Киев.
Решение о поставке Украине F-16 ранее ранее приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК.
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