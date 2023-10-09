Посол Антонов отказал США в праве ставить России условия по ядерным испытаниям
Посол Антонов: Отказ США ратифицировать ДВЗЯИ вынуждает РФ восстановить паритет
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в торможении вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Отказ Белого дома от ратификации соглашения вынуждает Россию предпринимать шаги для восстановления паритета, предупредил он.
"Россия ратифицировала ДВЗЯИ ещё в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ", — объяснил дипломат журналистам.
Он подчеркнул, что нарушение глобального стратегического паритета недопустимо. Антонов также объяснил критику Вашингтона из-за планов России отозвать ратификацию договора, назвав её очередным проявлением принципа "что позволено США, не позволено другим странам". Америка — последняя страна, которой позволено читать остальным нравоучения по поводу ДВЗЯИ, заметил он.
Посол напомнил, что Белый дом уже более 25 лет тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах США заявляют о приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты, но на деле продолжают поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности.
"Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов", — заметил Антонов.
Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания.
ГА ООН приняла ДВЗЯИ 10 сентября 1996 года и открыла для подписаний спустя две недели. Этот договор запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях — будь то в космосе или под водой. Однако в силу он не вступил, так как его не ратифицировали США, Китай, Иран, Египет и Израиль и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. Всего же договор подписали 184 государства, а ратифицировали 168. Россия сделала это 30 июня 2000 года. В сентябре 2023 года Москва призвала сделать это Америку, которая так и не ратифицировала соглашение.