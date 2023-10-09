Посол Антонов отказал США в праве ставить России условия по ядерным испытаниям

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в торможении вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Отказ Белого дома от ратификации соглашения вынуждает Россию предпринимать шаги для восстановления паритета, предупредил он.

"Россия ратифицировала ДВЗЯИ ещё в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ", — объяснил дипломат журналистам.

Он подчеркнул, что нарушение глобального стратегического паритета недопустимо. Антонов также объяснил критику Вашингтона из-за планов России отозвать ратификацию договора, назвав её очередным проявлением принципа "что позволено США, не позволено другим странам". Америка — последняя страна, которой позволено читать остальным нравоучения по поводу ДВЗЯИ, заметил он.

Посол напомнил, что Белый дом уже более 25 лет тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах США заявляют о приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты, но на деле продолжают поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности.

"Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов", — заметил Антонов.

Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания.