На Украине, в Черновицкой области, неизвестные избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом сообщается в соцсетях монастыря.

Митрополита УПЦ Лонгина избили на Украине. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / manastirea.banceni.ucraina

"Это произошло в ночь на 22 января, они постучали в дверь три раза, и когда я открыл, то получил удар, от которого потерял сознание. После удара потребовалось хирургическое вмешательство. Теперь я чувствую себя хорошо! Всё остаётся на милость и суд Божий!" — заявил священник, а также опроверг слухи о том, что якобы упал из-за приёма препаратов.

Лонгин отметил, что "в течение двух лет в Украине бьют священников, старушек, забирают храмы и разделяют украинский народ". В больнице, кстати, ему сообщили, что он остался жив после нападения благодаря особенному строению головы.

"Врачи, когда увидели, сказали: "Владыко, у вас другая конструкция головы. Если бы было как у всех людей, вас бы не было в живых", — сказал он в обращении, опубликованном в YouTube-канале Банченского монастыря.