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26 декабря, 17:14

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре машины в Киеве

Митрополит Лонгин. Обложка © YouTube / Банченский монастырь

Митрополит Лонгин. Обложка © YouTube / Банченский монастырь

На одном из блокпостов в Киеве во вторник, 26 декабря, у митрополита Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина случился сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба Банченского монастыря в соцсети.

"Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведённой операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", — говорится в сообщении.

В ноябре митрополиту уже становилось плохо во время судебного заседания в Черновицкой области. Лонгин обвиняется на Украине в разжигании межрелигиозной розни.

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Напомним, в Киеве появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Местные СМИ писали, что водителей машин тормозят для проверки на наличие запрещённых вещей, а не для вручения повесток. Однако, судя по всему, эти блокпосты были установлены именно для отлова новобранцев в ВСУ и раздачи соответствующих документов.

Дарья Нарыкова
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