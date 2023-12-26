У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре машины в Киеве
Митрополит Лонгин. Обложка © YouTube / Банченский монастырь
На одном из блокпостов в Киеве во вторник, 26 декабря, у митрополита Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина случился сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба Банченского монастыря в соцсети.
"Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведённой операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", — говорится в сообщении.
В ноябре митрополиту уже становилось плохо во время судебного заседания в Черновицкой области. Лонгин обвиняется на Украине в разжигании межрелигиозной розни.
Напомним, в Киеве появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Местные СМИ писали, что водителей машин тормозят для проверки на наличие запрещённых вещей, а не для вручения повесток. Однако, судя по всему, эти блокпосты были установлены именно для отлова новобранцев в ВСУ и раздачи соответствующих документов.