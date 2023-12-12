У турецкого депутата случился инфаркт в ходе речи в парламенте по обстрелам Газы 12 декабря, 15:01 Турецкий депутат упал без чувств, выступая в парламенте по вопросу Израиля. Обложка © Shutterstock

Турецкий депутат Хасан Битмез потерял сознание прямо во время своего выступления в парламенте, обещая возмездие Аллаха союзникам Израиля, продолжающего обстрелы сектора Газа. Трансляцию вели местные телеканалы.

Турецкий депутат упал во время речи в парламенте про Израиль. Видео © Twitter / fetih-1453

"Даже если вы избежите мук совести, вы не избежите мук истории", — сказал парламентарий и внезапно упал на пол.

Как позже стало известно, у политика случился сердечный приступ, он упал возле трибуны, после чего к нему подбежали другие депутаты. Сейчас Битмез находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Битмез известен тем, что обвиняет арабский мир в слабой реакции на агрессию Израиля. Так, депутат задавался в соцсети вопросом, почему военная техника и оружие от союзников свободно заходят в израильские порты. В своей парламентской речи он вновь поднял вопросы, что Тель-Авив действует безнаказанно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, заявил, что справедливый мир на Ближнем Востоке возможен, но не с присутствием США. Эрдоган уверен, что Вашингтон руками израильтян воюет в секторе Газа.

Авторы Татьяна Миссуми