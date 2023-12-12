Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Канада второй раз за месяц расширила санкции против России

В Белом доме заявили, что у США осталось денег всего "на пару недель" поддержки Украины

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам

Захарова разнесла "шаромыгу-Зеленского", вновь полетевшего попрошайничать в США

Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

У турецкого депутата случился инфаркт в ходе речи в парламенте по обстрелам Газы

12 декабря, 15:01
<p>Турецкий депутат упал без чувств, выступая в парламенте по вопросу Израиля. Обложка © Shutterstock</p>

Турецкий депутат упал без чувств, выступая в парламенте по вопросу Израиля. Обложка © Shutterstock

Турецкий депутат Хасан Битмез потерял сознание прямо во время своего выступления в парламенте, обещая возмездие Аллаха союзникам Израиля, продолжающего обстрелы сектора Газа. Трансляцию вели местные телеканалы.

Турецкий депутат упал во время речи в парламенте про Израиль. Видео © Twitter / fetih-1453

"Даже если вы избежите мук совести, вы не избежите мук истории", — сказал парламентарий и внезапно упал на пол.

Как позже стало известно, у политика случился сердечный приступ, он упал возле трибуны, после чего к нему подбежали другие депутаты. Сейчас Битмез находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Битмез известен тем, что обвиняет арабский мир в слабой реакции на агрессию Израиля. Так, депутат задавался в соцсети вопросом, почему военная техника и оружие от союзников свободно заходят в израильские порты. В своей парламентской речи он вновь поднял вопросы, что Тель-Авив действует безнаказанно.

Эрдоган: Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за действия в Газе

Эрдоган: Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за действия в Газе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, заявил, что справедливый мир на Ближнем Востоке возможен, но не с присутствием США. Эрдоган уверен, что Вашингтон руками израильтян воюет в секторе Газа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!