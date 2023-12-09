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9 декабря, 19:01

"Как вы ответите за это?": Эрдоган заявил, что мир не может быть справедливым из-за США

Эрдоган: Справедливый мир на Ближнем Востоке возможен, но не с Америкой

Справедливый мир на Ближнем Востоке возможен, но не с присутствием Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

"За отказ проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — сказал турецкий лидер на форуме в Стамбуле, посвящённом Дню прав человека.

Вдобавок он указал на тот факт, что именно американцы виновны в продолжающемся палестино-израильском конфликте. Как считает Эрдоган, Вашингтон руками израильтян воюет в секторе Газа. Вместе с тем президент Турции призвал реформировать Совбез ООН после вето США на резолюцию, а также пообещал, что Анкара будет продолжать выступать в защиту палестинцев.

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Напомним, США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и Россия воздержались от голосования, а против выступили только США.

Обложка ©

Getty Images / Yavuz Ozden

Наталья Исакова
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  • Реджеп Тайип Эрдоган
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  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
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