"Как вы ответите за это?": Эрдоган заявил, что мир не может быть справедливым из-за США

Справедливый мир на Ближнем Востоке возможен, но не с присутствием Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

"За отказ проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — сказал турецкий лидер на форуме в Стамбуле, посвящённом Дню прав человека.

Вдобавок он указал на тот факт, что именно американцы виновны в продолжающемся палестино-израильском конфликте. Как считает Эрдоган, Вашингтон руками израильтян воюет в секторе Газа. Вместе с тем президент Турции призвал реформировать Совбез ООН после вето США на резолюцию, а также пообещал, что Анкара будет продолжать выступать в защиту палестинцев.