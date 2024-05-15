Сторонники Киева угрожают расправой группе "Пропаганда" после концерта в зоне СВО

Участницам поп-группы "Пропаганда", известной по хиту "Белым мелом", угрожают расправой после того, как они дали благотворительный концерт для российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает Mash, продюсер коллектива после случившегося обратился в полицию.

Группе "Пропаганда" угрожают после концерта в зоне СВО. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, трио посетило зону боевых действий 6 мая и выступило перед 114-й мотострелковой бригадой. Кроме того, артистки записали видео с поздравлениями в преддверии Дня Победы и опубликовали ролик в соцсетях. После этого на них набросились в комментариях, предположительно, это были работники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО)

Разозлившиеся "поклонники" не стеснялись в выражениях и оскорбляли не только участниц группы, но и их близких. Оказалось, что многие аккаунты — фейковые, их уже заблокировали. А на других комментаторов подали заявление в полицию за хулиганство.

Группа "Пропаганда" была основана в 2001 году. За более чем два десятилетия состав коллектива неоднократно менялся. Сейчас в составе группы выступают Ангелина Гридчина, София Еремченко и Дарья Санакова.