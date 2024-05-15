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15 мая, 09:47

Сторонники Киева угрожают расправой группе "Пропаганда" после концерта в зоне СВО

Mash: Сторонники Киева угрожают группе "Пропаганда" после концерта в зоне СВО

Участницы группы "Пропаганда". Обложка © VK / Группа "Пропаганда"

Участницы группы "Пропаганда". Обложка © VK / Группа "Пропаганда"

Участницам поп-группы "Пропаганда", известной по хиту "Белым мелом", угрожают расправой после того, как они дали благотворительный концерт для российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает Mash, продюсер коллектива после случившегося обратился в полицию.

Группе "Пропаганда" угрожают после концерта в зоне СВО. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, трио посетило зону боевых действий 6 мая и выступило перед 114-й мотострелковой бригадой. Кроме того, артистки записали видео с поздравлениями в преддверии Дня Победы и опубликовали ролик в соцсетях. После этого на них набросились в комментариях, предположительно, это были работники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО)

Разозлившиеся "поклонники" не стеснялись в выражениях и оскорбляли не только участниц группы, но и их близких. Оказалось, что многие аккаунты — фейковые, их уже заблокировали. А на других комментаторов подали заявление в полицию за хулиганство.

Группа "Пропаганда" была основана в 2001 году. За более чем два десятилетия состав коллектива неоднократно менялся. Сейчас в составе группы выступают Ангелина Гридчина, София Еремченко и Дарья Санакова.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине предъявили обвинения в поддержке СВО российскому оперному певцу Василию Герелло. Вменяемые ему статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Никита Осипов
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