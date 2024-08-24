Петербурженка вышла в финал конкурса «Мастер года –2024»

Преподавательница специальных дисциплин колледжа «Звёздный» Марина Филиппова будет представлять Санкт-Петербург в финале конкурса «Мастер года – 2024». Она обучает детей музыкальному искусству и в скором времени продемонстрирует свои способности всей стране.

«Всё новое, что только существует, Марина Александровна обязательно использует для того, чтобы это преподнести своим ученикам. Это все новые технологии, это всё, что только есть интересное, она должна рассказать своим ребятам», — поведала директор колледжа Римма Пантелеенко телеканалу «Санкт-Петербург».

В профессионализме Марины Филипповой не сомневаются ни сотрудники, ни воспитанники петербургского колледжа. Однако она сама намерена доказать, что является лучшей из лучших во всей России. Конкуренцию ей в финале конкурса «Мастер года – 2024» составят 88 участников со всей страны. А всего на конкурс поступило более шести тысяч заявок.