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12 августа, 12:27

В конкурсе "Миссис Россия 2024" победила петербурженка с тремя детьми

Людмила Рожнёва. Обложка © VK / Людмила Рожнёва

Людмила Рожнёва. Обложка © VK / Людмила Рожнёва

Мать троих детей из Санкт-Петербурга Людмила Рожнёва победила в конкурсе "Миссис Россия — 2024". Женщина родилась в Казахской ССР, выросла и окончила школу на Кавказе, после чего поступила в Университет промышленных технологий и дизайна Северной столицы.

Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Девушке предстоит поездка на конкурс "Миссис земного шара — 2024/Mrs. Globe 2024", где она сразится с претендентками из десятков стран мира.

В номинации вице-миссис победила Евгения Морозова из Пскова, а "вице" стала Галина Пашкова из Ставрополя. А титул "Миссис Россия Классик — 2024" заполучила Кристина Вольская из Самары.

К слову, в этом году список участник был немного необычным. Так, среди 39 конкурсанток было 13 многодетных мам и даже несколько жён участников СВО на Украине.

Многодетная мама из Екатеринбурга прошла в финал конкурса "Миссис Россия мира"
Многодетная мама из Екатеринбурга прошла в финал конкурса "Миссис Россия мира"

Недавно победительница международных конкурсов красоты "Миссис земной шар – 2023" и "Миссис Вселенная – 2023" Ольга Каменская призналась, что участие в таких мероприятиях — далеко не дешёвое удовольствие и обходится в миллионы рублей. У многих конкурсанток есть личные спонсоры, которые платят по счетам.

Николай Рюмин
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