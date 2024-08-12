В конкурсе "Миссис Россия 2024" победила петербурженка с тремя детьми

Мать троих детей из Санкт-Петербурга Людмила Рожнёва победила в конкурсе "Миссис Россия — 2024". Женщина родилась в Казахской ССР, выросла и окончила школу на Кавказе, после чего поступила в Университет промышленных технологий и дизайна Северной столицы.

Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Девушке предстоит поездка на конкурс "Миссис земного шара — 2024/Mrs. Globe 2024", где она сразится с претендентками из десятков стран мира.

В номинации вице-миссис победила Евгения Морозова из Пскова, а "вице" стала Галина Пашкова из Ставрополя. А титул "Миссис Россия Классик — 2024" заполучила Кристина Вольская из Самары.

К слову, в этом году список участник был немного необычным. Так, среди 39 конкурсанток было 13 многодетных мам и даже несколько жён участников СВО на Украине.