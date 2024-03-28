Обладательница титула "Пышные формы" рассказала, сколько стоит участие в конкурсе "Миссис Вселенная"

Победительница международных конкурсов красоты "Миссис земной шар – 2023" и "Миссис Вселенная – 2023" Ольга Каменская призналась, что участие в таких мероприятиях — далеко не дешёвое удовольствие и обходится в миллионы рублей. И, если у конкурсанток нет спонсоров, расходы приходится оплачивать самостоятельно.

Ольга Каменская на конкурсе "Миссис Вселенная – 2023". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamenolga

"Это всё очень недёшево. Все платья на конкурсах — дизайнерские, соответственно, они стоят немалых денег. Поездка на международный конкурс красоты точно обходится в несколько миллионов рублей", — призналась титулованная красавица в беседе с порталом "Страсти".

По словам Ольги, сторонней финансовой поддержки у неё не было, поэтому спонсором выступила вся семья. Победительница подчеркнула, что для участия в международном конкурсе мало быть красивой и коммуникабельной, нужно ещё хорошо знать английский язык, чтобы произвести хорошее впечатление на жюри. Каменская отметила, что финальное шоу в зарубежных мероприятиях сильно отличается от российских аналогов.

Победительница международных конкурсов красоты "Миссис земной шар – 2023" и "Миссис Вселенная – 2023" Ольга Каменская. Фото © VK / Ольга Каменская

"Это такая кульминационная точка, к которой готовятся все участницы, и на международных конкурсах это всегда более масштабно, это потрясающее представление, сделанное для зрителей", — заключила Ольга.