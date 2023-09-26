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26 сентября, 15:08

Россиянка завоевала титул "Пышные формы" в конкурсе "Миссис Вселенная"

39-летняя россиянка Ольга Каменская завоевала титул "Пышные формы" в конкурсе красоты Mrs Universe World International, проходившем в США.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamenolga

"Пришло время признаться! На конкурсе Mrs Universe World International, который проходил в США в августе 2023 года среди 72 участниц со всего мира, я завоевала победу и получила титул в номинации "Пышные формы", — об этом красавица рассказала подписчикам в своём Instagram*.

Причём для Ольги это далеко не первый конкурс. Судя по соцсетям, она часто принимает участие в подобных мероприятиях, в числе которых, к примеру, Mrs Globe.

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А ранее Лайф рассказывал, как на Украине организаторы конкурса красоты исключили трёх участниц из-за связей с Россией. Речь идёт об Ирине Пиляевой, Оксане Магере и о Екатерине Чувашовой. Последняя, например, раньше жила в Москве, а после переезда нашла пристанище в Дубае, где посещала "российские вечеринки".

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamenolga

Николь Вербер
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