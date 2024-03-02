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Россиянка – "мисс Европа" лечила украинку, которая затем устроила грязные "разборки"

Россиянка ответила украинке на обвинения в покупке победы на "Мисс Европа"

2 марта, 16:53
Россиянка Роза Гадиева, выигравшая конкурс "Мисс Европа – 2024", и участница с Украины Милена Мельничук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rozagadievaofficial , milena.melnichuk

Россиянка Роза Гадиева, выигравшая конкурс "Мисс Европа – 2024", и участница с Украины Милена Мельничук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rozagadievaofficial , milena.melnichuk

Россиянка Роза Гадиева, выигравшая международный конкурс красоты "Мисс Европа – 2024", ответила на обвинение участницы с Украины Милены Мельничук в покупке победы.

"Украина не первый раз приезжает на конкурсы, и странно, что, если она считает, что места покупаются, тогда почему она их не покупает и приезжает вновь и вновь?" рассказала российская участница в беседе с "Газетой.ru".

Также красавица из РФ заявила, что даже делилась лекарствами с заболевшей Мельничук, помогала ей делать контент для соцсетей. А теперь украинка рассказывает, что её якобы "заставляли" делать фото с российской участницей, недоумевает Гадиева.

"Очень много сейчас хейта идёт от Украины в мой адрес, но я на это не реагирую... Я понимаю, что заказываются комментарии в соцсетях именно от Украины в большом количестве. Но я на это реагирую адекватно, потому что тем самым люди только показывают свою воспитанность. То есть тем самым они не меня унижают, а себя в первую очередь. Даже когда украинка заболела, я дала ей свои лекарства, чтобы она выздоровела к финалу", — отметила "мисс Европа".

"Россия, вы опять последняя!": "Мисс Европа – 2023" из РФ рассказала об упрёках со стороны соперниц
"Россия, вы опять последняя!": "Мисс Европа – 2023" из РФ рассказала об упрёках со стороны соперниц

Напомним, международный конкурс красоты "Мисс Европа – 2024" проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. По его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место. Не обошлось и без скандала — его закатила участница с Украины, обвинив россиянку и белоруску в подкупе жюри. Однако красавица из Белоруссии молчать не стала и устроила украинке взбучку.

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
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