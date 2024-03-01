Украинка закатила скандал после победы россиянки на "Мисс Европа" и получила взбучку от белоруски

Во время конкурса красоты "Мисс Европа – 2024" разразился скандал между участницей с Украины и её соперницами из России и Белоруссии. Видео украинка опубликовала в личной социальной сети.

Белорусская участница "Мисс Европа – 2024" отчитывает модель с Украины. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milena.melnichuk

Победу на конкурсе завоевала россиянка Роза Гадиева, турецкая модель Эльмас Йылмаз взяла второе место, а девушка из Белоруссии Ирина Максимович взяла третье место. Претендентке с Украины Милене Мельничук не удалось занять призовых мест, из-за чего она пришла в ярость. Взбешённая украинка стала постить сториз о том, что соперницы якобы "купили себе победу". Она вылила грязь и на организаторов конкурса, на которых обиделась за то, что ей пришлось стоять на сцене рядом с россиянкой.

Победительница конкурса россиянка Роза Гадиева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rozagadievaofficial

Другие участницы состязания тоже заметили представление украинки. Максимович не стала это терпеть и озвучила проигравшей сопернице всё, что думает о ней и её поведении.

"Мiss Ukraine! У тебя война? А ты сиськами трясёшь на конкурсе красоты?!" — предъявила оппонентке белорусская модель.