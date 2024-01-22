Молодая мать из Германии стала "миссис мира – 2024"
Немка Джулия Каролин выиграла конкурс красоты "Миссис мира – 2024" в США
Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_
В Лас-Вегасе завершился финал международного конкурса красоты "Миссис мира – 2024" среди замужних дам с детьми. В тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась блондинке из ФРГ Джулии Каролин.
Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_
Новоиспечённая "Миссис мира" поблагодарила родных и близких, после чего передала слова поддержки конкуренткам. По словам Каролин, конкурс для каждой участницы является только началом великого и большого пути.
Победительница конкурса красоты "Миссис-мира-2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_
За титул "Миссис мира" боролись 38 красавиц из разных стран. Для того, чтобы покорить жюри, они показывали себя в конкурсах дефиле, а также демонстрировали свои таланты. Каролин, к слову, работает психологом и специализируется на зоотерапии (метод лечения пациентов с помощью домашних животных).
В конкурсе также участвовала представительница России — Алиса Голубева из Новосибирска. В финал она выйти, увы, не смогла.
Алиса Голубева, представлявшая Россию на конкурсе "Миссис мира-2024".
А ранее Лайф писал, что победительницей конкурса красоты "Мисс Земля" стала албанка Дрита Зири. "Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" — участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул "Мисс Вода" получила представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань.