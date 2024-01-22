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22 января, 16:30

Молодая мать из Германии стала "миссис мира – 2024"

Немка Джулия Каролин выиграла конкурс красоты "Миссис мира – 2024" в США

Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

В Лас-Вегасе завершился финал международного конкурса красоты "Миссис мира – 2024" среди замужних дам с детьми. В тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась блондинке из ФРГ Джулии Каролин.

Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

Победительница конкурса красоты "Миссис мира – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

Новоиспечённая "Миссис мира" поблагодарила родных и близких, после чего передала слова поддержки конкуренткам. По словам Каролин, конкурс для каждой участницы является только началом великого и большого пути.

Победительница конкурса красоты "Миссис-мира-2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

Победительница конкурса красоты "Миссис-мира-2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _juliacarolin_

За титул "Миссис мира" боролись 38 красавиц из разных стран. Для того, чтобы покорить жюри, они показывали себя в конкурсах дефиле, а также демонстрировали свои таланты. Каролин, к слову, работает психологом и специализируется на зоотерапии (метод лечения пациентов с помощью домашних животных).

В конкурсе также участвовала представительница России — Алиса Голубева из Новосибирска. В финал она выйти, увы, не смогла.

Алиса Голубева, представлявшая Россию на конкурсе "Миссис мира-2024".

Алиса Голубева, представлявшая Россию на конкурсе "Миссис мира-2024".

Россиянка в кокошнике из пшеницы сразила жюри и завоевала титул "Мисс Европа – 2023"
Россиянка в кокошнике из пшеницы сразила жюри и завоевала титул "Мисс Европа – 2023"

А ранее Лайф писал, что победительницей конкурса красоты "Мисс Земля" стала албанка Дрита Зири. "Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" — участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул "Мисс Вода" получила представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань.

Дарья Нарыкова
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