"Россия, вы опять последняя!": "Мисс Европа – 2023" из РФ рассказала об упрёках со стороны соперниц

Обладательница титула "Мисс Европа – 2023" международного конкурса красоты "Мисс Интерконтиненталь – 2023" уроженка Краснодара Дарья Решта рассказала, что другие участницы иногда подкалывали её из-за того, что она приехала из России. При этом девушка подчеркнула, что состязание было совсем не политизированным.

"Мисс Европа – 2023" Дарья Решта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / resthaaaa

"В плане девочек-участниц. Конечно, там иногда какие-то возможны подколы, упрёки. Мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы опять последняя!" А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Решта добавила, что на конкурсе хотела передать всю мощь и красоту Родины. Она указала, что Россия — это "мать-земля", которая кормит не только жителей страны, но и всего мира.