Многодетная мама из Екатеринбурга прошла в финал конкурса "Миссис Россия мира" 5 июня, 08:18 Финалистка "Миссис Россия мира" Дарья Суркова. Обложка © "Миссис Россия мира"

Многодетная мать из Екатеринбурга Дарья Суркова вышла в финал престижного национального конкурса "Миссис Россия мира". Победительница состязания поборется за титул "Миссис Вселенная".

"Мастер-классы и нескончаемые репетиции с перерывами на обед. Много полезной и уникальной информации. Да, каждый мастер-класс, завтрак, обед и ужин, новый образ, притом что большую часть времени мы одеты в тренировочную форму", — поделилась она тем, как проходила подготовка, на личной странице в социальной сети.

Участницы конкурса "Миссис Россия мира". Фото © Vk / Дарья Суркова

Финальное шоу конкурса пройдёт 5 июня в Москве, в нём поучаствуют 120 красавиц со всей России, которые блеснут своими талантами в национальных нарядах. Победительницам достанутся титулы "Миссис Россия мира – 2024", "Миссис Россия Европа – 2024" и "Миссис Россия Вселенная – 2024", а также они будут представлять нашу страну на международных конкурсах красоты, которые проведут Турция и Южная Корея.

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Авторы Юрий Лысенко