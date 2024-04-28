60-летняя модель завоевала корону "Мисс Буэнос-Айрес" и собралась на "Мисс Вселенная"

Конкурс красоты "Мисс Буэнос-Айрес" 2024 года выиграла 60-летняя журналистка, модель и юрист Алехандра Мариса Родригес, тем самым обеспечив себе место в грядущем состязании "Мисс Аргентина", которое начнётся уже 25 мая. Об этом сообщили организаторы, опубликовав видео коронации королевы красоты.

60-летняя "мисс Буэнос-Айрес – 2024" Алехандра Мариса Родригес. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miss.universo_buenos_aires

Если Родригес удастся выиграть звание королевы красоты Аргентины, то она сможет посостязаться на конкурсе "Мисс Вселенная", где в прошлом году были отменены любые возрастные ограничения для участниц.

Пользователи социальных сетей пришли в восхищение от того, как молодо выглядит Родригес в свои годы. Сама "мисс Буэнос-Айрес" шутит, что это всё благодаря тому, что она никогда не была замужем. Также победительница заявила о том, что очень гордится выпавшим ей шансом представить женщин своего возраста на конкурсе, где в большинстве случаев победа достаётся значительно более молодым участницам. Взяв титул главной красавицы столицы Аргентины, журналистка оставила позади 34 соперницы.

Конкурс "Мисс Вселенная" пройдёт в Мексике 24 сентября. До прошлого года к участию в нём допускали женщин не старше 28 лет.