Кравцов сообщил о скором создании Всероссийского родительского комитета

В ближайшее время в РФ появится Всероссийский родительский комитет. Об этом нововведении рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«В ближайшее время будет создан Всероссийский родительский комитет», — сказал он на общероссийском собрании родителей.

По мнению министра, родители должны наблюдать за тенденциями и направлениями в сфере образования и вовлекаться в процесс образования детей.