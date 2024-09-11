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11 сентября, 12:34

Кравцов сообщил о скором создании Всероссийского родительского комитета

Сергей Кравцов. Обложка © Минпросвещения России

Сергей Кравцов. Обложка © Минпросвещения России

В ближайшее время в РФ появится Всероссийский родительский комитет. Об этом нововведении рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«В ближайшее время будет создан Всероссийский родительский комитет», — сказал он на общероссийском собрании родителей.

По мнению министра, родители должны наблюдать за тенденциями и направлениями в сфере образования и вовлекаться в процесс образования детей.

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Напомним, ещё в апреле президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями семейных конкурсов поручил сформировать Всероссийский родительский комитет в рамках проекта «Это у нас семейное». Ответственными глава государства назначил Сергея Кравцова и главу АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Николай Рюмин
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