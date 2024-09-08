Родителям разъяснили, нужно ли платить за рабочие тетради, кулеры и охрану в школах

Рабочие тетради считаются учебными пособиями, поэтому их в школе должны выдавать бесплатно. Однако многие заведения не соблюдают этот закон об образовании, сообщила юрист Елена Крылова.

«Вообще, это самая больная проблема в школах. Самые несговорчивые родители могут добиться выдачи бесплатных тетрадей. Даже когда большинство в классе купили», — рассказала эксперт kp.ru.

Те мамы и папы, которые не хотят ругаться с руководством школы, могут сделать копии с тетради одноклассника. Так родители смогут сэкономить деньги на покупку нового экземпляра. А вот кулеры с водой придётся всё-таки покупать самостоятельно, хотите вы этого или нет.

«Школа может поставить кулер с нормальной водой, а может сделать питьевой фонтанчик с чуть ли не водопроводной. Поэтому если школьная вода не вызывает доверия, то родителям придётся либо самим кулер покупать, либо просто давать ребёнку с собой бутылочку воды», — отметила Крылова.

За охрану с родителей не имеют право взимать плату, добавила юрист. Но закон не запрещает им нанять вторую охрану, если школьная не вызывает доверия (например у дверей сидит пенсионер).