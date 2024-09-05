Не ругать, а поддерживать: Психолог объяснила родителям, как реагировать на плохие оценки детей

Школьник, получивший плохую оценку, уже расстраивается из-за этого, поэтому серьёзный разговор с родителями может создать для него дополнительный стресс. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила психолог Наталья Наумова. Она призвала взрослых поддерживать своих наследников, а не ругать за двойки в дневнике.

«Когда родитель ругает за двойку, ребёнок может думать, что его не любят, не поддерживают. У него и так проблемы с учёбой, а плюс ещё и сложности в семье», — объяснила специалист.

По её словам, школьнику, которого ругают за двойки, приходится искать возможности помириться с родителями, вместо того чтобы делать домашнее задание и исправлять оценки. Поэтому взрослым следует проанализировать проблему вместе с наследником, выразить ему сочувствие и постараться совместно найти пути решения, уверена психолог.

«Важно, чтобы школьник сам пришёл к тому, что необходимо сделать для улучшения ситуации. Для этого нужно задавать ему вопросы — возможно, он попросит родителей объяснить тему поподробнее или найти репетитора», — подчеркнула Наумова.