Депрессия и выгорание: В России предложили освободить школьников от домашних заданий в первые дни учёбы

Начало учебного года является серьёзным стрессом для школьников, поэтому резкое изменение дневного распорядка может привести к депрессии и выгоранию, полагает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. В этой связи он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой освободить школьников от домашних заданий в первые дни учёбы.

«Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способно спровоцировать у детей признаки депрессии, серьёзно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы», — цитирует RT обращение эксперта к министру.

По словам Ветрова, между учебным годом и летними каникулами нет «мостика», который мог бы снизить негативные эмоции у детей. Эксперт предложил властям не только освободить учеников младшей и средней школы от домашних заданий, но и не внедрять сложные предметы в первые учебные дни.