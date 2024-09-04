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Регион
4 сентября, 06:52

Депрессия и выгорание: В России предложили освободить школьников от домашних заданий в первые дни учёбы

Эксперт Ветров: Начало учебного года является стрессом для школьников

Начало учебного года является серьёзным стрессом для школьников, поэтому резкое изменение дневного распорядка может привести к депрессии и выгоранию, полагает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. В этой связи он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой освободить школьников от домашних заданий в первые дни учёбы.

«Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способно спровоцировать у детей признаки депрессии, серьёзно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы», — цитирует RT обращение эксперта к министру.

По словам Ветрова, между учебным годом и летними каникулами нет «мостика», который мог бы снизить негативные эмоции у детей. Эксперт предложил властям не только освободить учеников младшей и средней школы от домашних заданий, но и не внедрять сложные предметы в первые учебные дни.

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Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год начался штатно в школах всех регионов России. Он подчеркнул, что за парты сели 18,5 миллиона человек.

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Freepik

Борис Эльфанд
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