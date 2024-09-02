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Регион
2 сентября, 15:44

Кравцов: Новый учебный год начался штатно в школах всех регионов России

Сергей Кравцов. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Виктория Ламзина

Сергей Кравцов. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Виктория Ламзина

Новый учебный год стартовал штатно в школах всех регионов России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, за парты сели 18,5 миллиона человек.

«Новый, 2024/2025 учебный год стартовал во всех 89 регионах России в штатном режиме, без сбоев», — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

Опубликован график школьных каникул на 2024-2025 учебный год
Опубликован график школьных каникул на 2024-2025 учебный год

Напомним, 1 сентября в России отмечался День знаний. Дети по всей России снова пошли в школу, и в некоторых учебных заведениях подошли к организации процесса патриотически. Так, в школе № 45 Кемерова появился «1-Z» класс. Так администрация решила поддержать участников СВО.

Матвей Константинов
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