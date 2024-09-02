Кравцов: Новый учебный год начался штатно в школах всех регионов России

Новый учебный год стартовал штатно в школах всех регионов России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, за парты сели 18,5 миллиона человек.

«Новый, 2024/2025 учебный год стартовал во всех 89 регионах России в штатном режиме, без сбоев», — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.