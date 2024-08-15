Опубликован график школьных каникул на 2024-2025 учебный год

В России утвердили график школьных каникул на 2024−2025 учебный год по четвертям. При этом сроки начала и окончания осенних каникул могут отличаться в зависимости от системы обучения, выбранной в том или ином учебном заведении.

Как пишет газета "Известия", в частности, осенью школьники уйдут на отдых с 28 октября по 4 ноября, зимой — с 30 декабря по 12 января. В феврале дополнительные каникулы у учеников первого класса пройдут с 15 числа по 24 числа. А вот весной ребята отправятся на отдых с 22 по 31 марта.

Кроме того, дважды будут отдыхать те школьники, кто учится по триместрам. Так, первые каникулы у них начнутся 7 октября и закончатся 13 октября, а вторые продлятся с 18 по 24 ноября.