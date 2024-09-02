Первый раз в «Z» класс! В кемеровской школе поддержали участников СВО в День знаний

В школе № 45 города Кемерово первоклашки отправились в «1-Z» класс. Администрация школы решила таким образом поддержать участников СВО, сообщил портал NGS42.

«В 45 школе в этом году несколько сотен первоклассников, поэтому в рядах учеников был замечен «1-Z» — по аналогии с изменённым названием региона в знак поддержки участников спецоперации», — говорится в сообщении портала.

Отметим, что после начала специальной военной операции администрация города переименовала регион в официальных социальных сетях. Теперь в сообщениях властей субъект пишут через «Z» — КуZбасс.