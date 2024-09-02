Первый раз в «Z» класс! В кемеровской школе поддержали участников СВО в День знаний
В школе Кемерова появился первый «Z» класс
«1-Z» класс в кемеровской школе. Обложка © NGS42.RU / Максим Серков
В школе № 45 города Кемерово первоклашки отправились в «1-Z» класс. Администрация школы решила таким образом поддержать участников СВО, сообщил портал NGS42.
«В 45 школе в этом году несколько сотен первоклассников, поэтому в рядах учеников был замечен «1-Z» — по аналогии с изменённым названием региона в знак поддержки участников спецоперации», — говорится в сообщении портала.
Отметим, что после начала специальной военной операции администрация города переименовала регион в официальных социальных сетях. Теперь в сообщениях властей субъект пишут через «Z» — КуZбасс.
Напомним, сегодня, 2 сентября, во всех школах страны прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Президент РФ Владимир Путин в этот торжественный день посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства осмотрел кабинеты и провёл открытый урок для учащихся.