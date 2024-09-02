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Регион
2 сентября, 10:43

Первый раз в «Z» класс! В кемеровской школе поддержали участников СВО в День знаний

В школе Кемерова появился первый «Z» класс

«1-Z» класс в кемеровской школе. Обложка © NGS42.RU / Максим Серков

«1-Z» класс в кемеровской школе. Обложка © NGS42.RU / Максим Серков

В школе № 45 города Кемерово первоклашки отправились в «1-Z» класс. Администрация школы решила таким образом поддержать участников СВО, сообщил портал NGS42.

«В 45 школе в этом году несколько сотен первоклассников, поэтому в рядах учеников был замечен «1-Z» — по аналогии с изменённым названием региона в знак поддержки участников спецоперации», — говорится в сообщении портала.

Отметим, что после начала специальной военной операции администрация города переименовала регион в официальных социальных сетях. Теперь в сообщениях властей субъект пишут через «Z» — КуZбасс.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, во всех школах страны прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Президент РФ Владимир Путин в этот торжественный день посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства осмотрел кабинеты и провёл открытый урок для учащихся.

Александра Мышляева
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