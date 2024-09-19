Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госструктур 19 сентября, 16:51 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Если гражданин находится в списке иностранных агентов, то он автоматически исключается из кадрового резерва федеральных госорганов. Соответствующий указ, который вносит изменения в действующие нормы, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Дополнить подпунктом «м» следующего содержания: приобретение гражданином статуса иностранного агента», — говорится в тексте о поправках к положению о кадровом резерве.

Напомним, 22 января этого года президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве государственной гражданской службы, согласно которому будут назначать руководителей органов власти и госкомпаний.

Авторы Татьяна Миссуми