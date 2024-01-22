Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для госслужбы в России

Эту систему для назначения управленцев, которая приходит на смену прежней системе отбора перспективных сотрудников в госсекторе, теперь будут использовать в своей деятельности руководители федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций. В документе говорится, что в резерв не смогут входить лица, которые получили статус иностранного агента, или те, кто уклоняется от прохождения военной службы. В то же время находящиеся в этой системе граждане должны будут отчитываться о своих доходах.