Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для госслужбы в России
В понедельник, 22 января, президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве государственной гражданской службы, согласно которому будут назначать руководителей органов власти и государственных компаний. Текст соответствующего документа был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Эту систему для назначения управленцев, которая приходит на смену прежней системе отбора перспективных сотрудников в госсекторе, теперь будут использовать в своей деятельности руководители федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций. В документе говорится, что в резерв не смогут входить лица, которые получили статус иностранного агента, или те, кто уклоняется от прохождения военной службы. В то же время находящиеся в этой системе граждане должны будут отчитываться о своих доходах.
Ранее Лайф писал, что абсолютное большинство российских компаний в прошлом году заявляли о нехватке персонала. Согласно результатам соответствующих исследований, за 2023 год количество вакансий выросло более чем в полтора раза, однако резюме работники стали отправлять реже — их число снизилось на 2%.