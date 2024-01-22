Регион

Уведомления отключены

22 января, 19:37

Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для госслужбы в России

В понедельник, 22 января, президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве государственной гражданской службы, согласно которому будут назначать руководителей органов власти и государственных компаний. Текст соответствующего документа был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Эту систему для назначения управленцев, которая приходит на смену прежней системе отбора перспективных сотрудников в госсекторе, теперь будут использовать в своей деятельности руководители федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций. В документе говорится, что в резерв не смогут входить лица, которые получили статус иностранного агента, или те, кто уклоняется от прохождения военной службы. В то же время находящиеся в этой системе граждане должны будут отчитываться о своих доходах.

Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров
Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров

Ранее Лайф писал, что абсолютное большинство российских компаний в прошлом году заявляли о нехватке персонала. Согласно результатам соответствующих исследований, за 2023 год количество вакансий выросло более чем в полтора раза, однако резюме работники стали отправлять реже — их число снизилось на 2%.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров