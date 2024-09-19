Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Суд отказал Глуховскому* в рассмотрении жалобы об исключении из списка иноагентов
Писатель Дмитрий Глуховский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukhovsky
Писатель Дмитрий Глуховский* подал в Верховный суд жалобу на отказ исключить его из реестра иноагентов. По данным картотеки, суд отказал ему в рассмотрении.
«Иск подан в интересах Глуховского* Дмитрия Алексеевича. Судом отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — указано в базе.
Как сообщал Life.ru, в октябре 2022 года Глуховского* включили в список иноагентов. В августе прошлого года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. Также в России ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Позже стало известно, что суд обязал Глуховского* каждый месяц выплачивать 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в РФ после его отъезда за границу.
В последние дни всё больше иноагентов пытаются обжаловать свой статус в суде. В их числе стендап-комик Данила Поперечный* и Максим Галкина*, чья жалоба не будет рассмотрена Верховным судом РФ, а также журналист Михаил Зыгарь*. Избавиться от статуса иноагента попытались бывшие супруги Татьяна Лазарева* и Михаил Шац*, которые обосновались за границей после начала СВО. Суд признал их включение в реестр законным и отказал в снятии этого статуса.
* Включены Минюстом России в реестр иноагентов.