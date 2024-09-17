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17 сентября, 07:20

Верховный суд отказал Максиму Галкину* в рассмотрении жалобы на статус иноагента

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Жалоба Максима Галкина* о решении внести его в перечень иностранных агентов не будет рассмотрена Верховным судом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Суд отказал в передаче жалобы Галкина Максима Александровича* для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде, передаёт ТАСС.

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Напомним, Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Комик с этим не согласился и 15 мая 2023 года подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно. Позднее он предпринимал ещё несколько попыток оспорить данный статус и даже подключал к разбирательству некогда влиятельную супругу Аллу Борисовну, но все оказалось тщетно.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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