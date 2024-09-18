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18 сентября, 02:21

Иноагент Зыгарь* обжаловал в суде свой статус

ТАСС: Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассации статус иноагента

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro

Журналист Михаил Зыгарь* оспаривает решение Минюста РФ о его включении в реестр иноагентов. Жалобу корреспондента получил и зарегистрировал второй кассационный суд общей юрисдикции.

«Второй кассационный суд получил кассационную жалобу Зыгаря* Михаила Викторовича. Дата её рассмотрения пока не назначена», — рассказали агентству ТАСС в суде.

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Напомним, что Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче. В июле суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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