Иноагент Зыгарь* обжаловал в суде свой статус
ТАСС: Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассации статус иноагента
Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro
Журналист Михаил Зыгарь* оспаривает решение Минюста РФ о его включении в реестр иноагентов. Жалобу корреспондента получил и зарегистрировал второй кассационный суд общей юрисдикции.
«Второй кассационный суд получил кассационную жалобу Зыгаря* Михаила Викторовича. Дата её рассмотрения пока не назначена», — рассказали агентству ТАСС в суде.
Напомним, что Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче. В июле суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.