Суд Москвы приговорил журналиста Зыгаря* к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы в заочном порядке приговорил к 8,5 годам колонии общего режима писателя и журналиста Михаила Зыгаря* по делу о распространении ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации. Об этом журналистам сообщили источники в суде.

"Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует собеседника РИА "Новости".

Журналиста обвинили по статье о "Публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти". Максимальный срок наказания мог составить до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, что Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче.