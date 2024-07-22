Суд отправил редактора "Радио Свободы"* в тюрьму на 6,5 лет за фейки о ВС РФ
Алсу Курмашева. Обложка © ТАСС / АР
Редактор радиостанции "Радио Свобода"* Алсу Курмашева получила 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в публикации ложных сведений об Армии России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.
"Шесть лет и шесть месяцев общего режима. Приговор вынесли в пятницу", — уточнил собеседник агентства.
Курмашева осуждена по ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".
Напомним, журналист, редактор радиостанции "Радио Свобода"* Алсу Курмашева была арестована осенью прошлого года по обвинению в неисполнении обязанностей иноагента. Позже на неё завели ещё одно уголовное дело за публикацию фейков о ВС РФ. Курмашева — гражданка России и США. В Кремле уже говорили, что Москва не преследует американцев, однако граждан, нарушающих закон, ждёт наказание.
* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.