ФНС заблокировала счета ИП писателя Дмитрия Глуховского*

Счета ИП блогера и писателя Дмитрия Глуховского* заблокировали, потому что он не предоставил в ФНС налоговую декларацию. Об этом сообщает SHOT .

Речь идёт об ИП, по которой писатель занимается издательской деятельностью. Компании было предписано предоставить декларацию до конца июня, однако этого сделано не было.