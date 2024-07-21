ФНС заблокировала счета ИП писателя Дмитрия Глуховского*
Писатель Дмитрий Глуховский*. Обложка © ТАСС / Евгений Софронеев
Счета ИП блогера и писателя Дмитрия Глуховского* заблокировали, потому что он не предоставил в ФНС налоговую декларацию. Об этом сообщает SHOT.
Речь идёт об ИП, по которой писатель занимается издательской деятельностью. Компании было предписано предоставить декларацию до конца июня, однако этого сделано не было.
Как сообщал Life.ru, в октябре 2022 года Глуховского* включили в список иноагентов. В августе прошлого года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. Также в России ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Позже стало известно, что суд обязал Глуховского* каждый месяц выплачивать 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в РФ после его отъезда за границу.
* Включён Минюстом России в реестр иноагентов.