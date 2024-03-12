Суд обязал Глуховского* ежемесячно платить 1,2 млн рублей алиментов детям

Суд обязал блогера и писателя Дмитрия Глуховского* ежемесячно платить 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в России после его отъезда за границу. Об этом пишет SHOT.

Жалобу в суд подала экс-супруга писателя Елена Фуксина, которая воспитывает их общих детей (Теодора и Эмилию). Алименты были насчитаны начиная с 1 июля прошлого года. Общий долг Глуховского* перед семьёй составляет порядка 22,8 миллиона рублей. Сумма накопилась за период с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года.