Суд обязал Глуховского* ежемесячно платить 1,2 млн рублей алиментов детям
Дмитрий Глуховский*. Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Суд обязал блогера и писателя Дмитрия Глуховского* ежемесячно платить 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в России после его отъезда за границу. Об этом пишет SHOT.
Жалобу в суд подала экс-супруга писателя Елена Фуксина, которая воспитывает их общих детей (Теодора и Эмилию). Алименты были насчитаны начиная с 1 июля прошлого года. Общий долг Глуховского* перед семьёй составляет порядка 22,8 миллиона рублей. Сумма накопилась за период с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст РФ включил Глуховского* в реестр иноагентов. А в августе прошлого года его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии. Также писателю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Сейчас Глуховский* тайно пытается продать две свои элитные квартиры в Москве и вывести деньги за рубеж.
* Включён Минюстом России в реестр иноагентов.