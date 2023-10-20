Песков: Россия не преследует граждан США

Россия не преследует американцев, однако граждан, нарушающих закон, ждёт наказание, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая ситуацию с редактором "Радио Свобода"* Алсу Курмашевой.

"Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно", — сказал представитель Кремля.

Однако он отметил, что есть граждане США, которые нарушают закон. Песков добавил, что в отношении них принимаются законные меры.

Ранее ТАСС сообщал, что в суд Казани обратилось следствие с ходатайством о заключении под стражу редактора "Радио Свобода"* Алсы Курмашевой, которую подозревают в неисполнении обязанностей иноагентов. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за 2 года, либо обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до 5 лет.

Как писал Лайф, Государственный департамент США выступил с предупреждением для граждан Штатов, в котором американцев призвали быть осторожными из-за возросшей для них опасности по всему миру, сообщила пресс-служба ведомства.