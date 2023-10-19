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19 октября, 17:41

Госдеп США предупредил американцев о возросшей для них опасности по всему миру

Государственный департамент США выступил с предупреждением для граждан Штатов, в котором американцев призвали быть осторожными из-за возросшей для них опасности по всему миру, сообщила пресс-служба ведомства.

"Государственный департамент выпустил предупреждение ко всем гражданам США за рубежом о необходимости быть крайне осторожными в связи с потенциальным риском насилия и возросшим напряжением в различных точках мира", — говорится в сообщении.

Ведомство также предупредило граждан о рисках террористических атак, актов насилия против американцев и демонстраций против граждан США.

В США заявили, что создают зоны безопасности для мирных граждан в секторе Газа

В США заявили, что создают зоны безопасности для мирных граждан в секторе Газа

Ранее Лайф рассказал, что Египет не разрешил американцам из сектора Газа пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Рафах. При этом источник телеканала уточнил, что Каир отверг идею о том, чтобы проход из сектора Газа через Рафах был доступен лишь для иностранных граждан.

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Александра Мышляева
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