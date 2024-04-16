Зыгарь* заочно арестован в России за фейк о Буче

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*, объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела о публичном распространении ложной информации о действиях Российской армии в Буче.

"Удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыгаря Михаила Викторовича*, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды)", — уточнили в инстанции.

Срок фактического ареста исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны. Санкция вменяемой Зыгарю ч. 2 ст. 207.3 УК РФ предусматривает тюремный срок до 10 лет.

Как уже писал Life.ru, журналист обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идёт о посте журналиста в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую Российскую армию.