МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*
Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zygaro
Экс-главред телеканала "Дождь"*, российский журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск. Информация следует из базы МВД России.
"Зыгарь* Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК", — сказано в тексте.
О том, что в отношении Зыгаря* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал ранее. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идёт о посте журналиста в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую российскую армию.
* Внесены Минюстом России в список иноагентов.