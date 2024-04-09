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9 апреля, 19:21

МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zygaro

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zygaro

Экс-главред телеканала "Дождь"*, российский журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск. Информация следует из базы МВД России.

"Зыгарь* Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК", — сказано в тексте.

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О том, что в отношении Зыгаря* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал ранее. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идёт о посте журналиста в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую российскую армию.

* Внесены Минюстом России в список иноагентов.

Оксана Попова
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