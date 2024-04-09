МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

О том, что в отношении Зыгаря* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал ранее. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идёт о посте журналиста в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую российскую армию.