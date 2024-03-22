Интернет помнит всё: Как беглый иноагент Михаил Зыгарь затирает своё творчество в Сети На днях журналист Михаил Зыгарь* удалил из соцсетей ролики "Великие русские злодеи", высмеивающие выдающихся людей России. Теперь придётся отвечать перед западными фондами, которые давали на это деньги. Где и как живёт Зыгарь*? 21 марта, 21:39 Михаил Зыгарь*. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM

Следственный комитет России завёл уголовное дело после изучения публикации бывшего главного редактора телеканала "Дождь"** Зыгаря* в Instagram*** от 4 апреля 2022 года, в которой беглый журналист распространял фейки о происходившем в украинской Буче. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

Какие мультики снимал Зыгарь*

Серия про "великих злодеев" представляла собой короткие анимированные ролики о выдающихся российских государственных деятелях, среди которых — князь Александр Невский, император Пётр I, генералиссимус Александр Суворов, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, великий русский реформатор Пётр Столыпин. Мультики сняты на деньги JX Fund и MiCT — западных фондов.

Русская армия представлена Зыгарем в виде чудовища с головами Суворова, сжигающими мирные города вместе с их жителями. © YouTube / ЗЫГАРЬ

Например, в мультике про генералиссимуса Александра Суворова, озвученном сбежавшей из России предательницей Чулпан Хаматовой, великий полководец предстаёт кровавым тираном, утопившим Европу в крови, а солдаты "генерала Армагеддона" (так его в ролике называют авторы опуса) поднимают на штыки европейских младенцев и жгут мирные города.

К реализации этого проекта Михаил Зыгарь*, по его же собственным словам, привлёк "десять выдающихся российских аниматоров", двух поэтов — Дмитрия Быкова* и Андрея Орлова (Орлушу), а озвучкой занималась уже упомянутая беглянка Хаматова.

Почему проект Зыгаря* не оценили даже соратники

"Злодейский" проект стал самым неоднозначным в русофобской деятельности бывшего главреда телеканала "Дождь"** и представляет собой откровенное издевательство над российскими государственными деятелями. С критикой на подобную поделку обрушились даже придерживающиеся либеральных взглядов сторонники Зыгаря*.

Тогда критики обвиняли прозападного пропагандиста в нечистоплотности, манипуляциях и неуважении к своему зрителю, которого, по их мнению, он посчитал глупым. Комментаторы отмечали, что автор не счёл нужным обмолвиться хотя бы полусловом о великих задачах, которые решал для развития России каждый из героев цикла, и при этом Зыгарь* одним махом назначил их убийцами и палачами, по сути, только за то, что они "имели наглость воевать с "просвещённой Европой".

В какой-то момент беглому журналисту даже пришлось комментировать негативную волну в свой адрес.

Иноагент Михаил Зыгарь*. Фото © ТАСС / Александр Щербак

— Моя любимая (реакция на ролики. — Прим. Life.ru): "А британцев, французов и американцев вы тоже будете разоблачать? У них тоже были кровавые имперские истории? Что, им можно, а нам нет?" — написал Зыгарь у себя в телеграм-канале. — Друзья, пусть англичане, французы и американцы разбираются со своими историями, а мы будем — со своей.

Тем не менее удаление раздела на "Ютубе" тоже не обошлось без критики. Другой одиозный либеральный пропагандист-иноагент — Олег Кашин* — расценил этот поступок Михаила Зыгаря как позорное бегство.

— А роликов "Великие русские злодеи" действительно нигде не осталось, как не было. А что случилось (в смысле — тихо удалять не меньший позор, чем публиковать; были где-нибудь объяснения?)? — написал у себя в аккаунте коллега журналиста.

Жан-Мишель Щербак и Михаил Зыгарь*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iam_jeanmichel / tagged

Где сейчас скрывается журналист

После бегства из России Зыгарь* со своим близким другом — российским актёром Жан-Мишелем Щербаком уехали на ПМЖ в Германию, осев в Берлине. Похоже, этим поступком Зыгарь серьёзно подпортил репутацию своему отцу — кадровому военному, выпускнику Высшей школы КГБ Виктору Зыгарю. Буквально на днях он признался СМИ, что решение сын принимал самостоятельно и поэтому помешать ему Зыгарь-старший не смог, но и в гости к нему теперь точно не поедет.

Несколько месяцев назад в соцсетях Щербака неожиданно появилась информация о его новом месте жительства — Нью-Йорке. Оказалось, что в США Щербак учится в какой-то местной школе журналистики. В то же время перед самым Новым годом Зыгарь делился своими планами на 2024-й: продолжать писать книжки и обучать американских студентов на своём курсе "Аналитическая журналистика" в City University of New York — крупнейшем из городских университетов США и третьей по величине университетской системе после Университета штата Нью-Йорк и Университета штата Калифорния.

Что у Зыгаря* осталось в Москве

До своего отъезда из России Михаил Зыгарь* жил на территории так называемой старой Москвы. Судя по различным базам, у него сразу три квартиры в престижном Басманном районе совсем рядом с Чистыми прудами. Вся недвижимость находится в пешей доступности друг от друга.

ЖК кооператива "Военный строитель", где Зыгарь* занимал двушку. Фото © Wikipedia / Ludvig14

Студия, где был прописан Зыгарь*, расположена в дореволюционном отреставрированном доме в тихом и уютном Подсосенском переулке. Эту недвижимость Зыгаря* можно продать на вторичке за 30–35 миллионов рублей, а сдать — за 100 тысяч в месяц. Он также долго жил в хоромах на 140 квадратов и стоимостью до 70 миллионов рублей в доходном доме купца Силуанова в Лялином переулке, кроме того, появлялся в двушке жилого комплекса кооператива "Военный строитель" — это шедевр конструктивизма на Покровке.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Внесён Минюстом РФ в реестр юрлиц, выполняющих функции иноагента. *** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Авторы Евгений Кузнецов