Что приносит Александру Цекало миллиарды в России и почему его красотка-жена не покидает США Эмигрировавший в США продюсер Цекало на днях продал свой особняк в деревне Шульгино за 430 млн рублей. Где и как он живёт в Америке с роковой красоткой Дариной? 1 февраля, 21:41 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darina.ervin

Где жил Цекало в России

Согласно данным баз недвижимости, подмосковный особняк Цекало начал строить в 2010 году и спустя три года объект был поставлен на кадастровый учёт. Выбранная им локация, что называется, эксклюзивная: деревня Шульгино — одна из старейших подмосковных деревень, ведущая свою летопись с 1472 года — именно тогда она впервые упоминается в летописях.

Сегодня это уютное зелёное место в 8 километрах от Москвы, соседствующее со знаменитой Барвихой, что называется, забор к забору. Здесь находится элитный коттеджный посёлок, цены на недвижимость в нём астрономические. Только кадастровая стоимость 20 соток земли под особняком Цекало — почти 25 млн рублей. Дом на ней, согласно кадастру, стоит почти 35 млн. Соседи продюсера — Александр Масляков-старший и Маша Распутина — и вовсе бесценны.

Площадь трёхэтажного дома, построенного Цекало за несколько лет, — 700 квадратных метров, он находится на участке 20 соток и, пожалуй, является самым заметным строением в округе. Дело не только в размерах, но также в его форме и выборе отделочных материалов. Местные назвали его "спичечным коробком" из-за обшивки фасада ламелями ольхи.

В хоромах всего четыре (а не 10, как писали в Сети ранее) спальни — возможно, за десять лет внутри произошли перемены. На первом этаже находятся холл и огромная гостиная с большим дровяным камином, объединённая с кухней и столовой. Из неё можно попасть в бассейн с двумя соплами противотоков и сауну с парогенератором.

Мастер-спальня находится на втором этаже, там же детская комната, совмещённая с игровой. Технические помещения и прачечная расположены на цокольном этаже, там же и часть гардеробных комнат.

В комплексе также расположен гараж на две машины, а над ним — трёхкомнатная квартира для прислуги. Во дворе — беседка с летней кухней и зоной барбекю.

Дом, который построил Цекало. Фото © Wikimapia.org / PRMX

Похоже, владелец дома не жил там уже давно — вероятно, после развода со своей третьей женой. До момента продажи особняк сдавался в аренду за полтора миллиона рублей в месяц.

Что у продюсера осталось в России

В США Александр Цекало точно не пропадёт, потому что в России он продал только недвижимость, а вот бизнес у него здесь остался. В последние годы шоумен является соучредителем семи действующих предприятий, совокупная выручка которых исчисляется миллиардами рублей.

Например, его основной актив — продюсерская компания "Среда" (это та, которая делала передачу "Большая разница"), за 2022 год она принесла более 2 млрд рублей. Студия, производящая телеконтент, — "Станция" — выручила ещё почти 700 млн. Есть ещё продакшн-студии "Среда и КО", "Квотерс" и "Краб'с фильм" — они в совокупности заработали ещё 310 млн рублей. В общем, на безбедную жизнь в Америке Александру Цекало, пожалуй, хватит.

В России у Александра Цекало остаётся многомиллиардный бизнес. Фото © Спарк-Интерфакс

Почему Цекало уехал в США

В Сети отъезд 62-летнего уроженца Киева в США уже давно называют бегством, а самого продюсера критикуют за непатриотизм и малодушие. Но, кажется, причина его отъезда банальнее — в 2019 году Цекало уехал в Америку с молодой 32-летней женой Дариной Эрвин. И, судя по тому, с каким придыханием он рассказывал о ней в прессе после начала их романа, кажется, шоумен её безумно любит.

— Это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за эту женщину, за мою жену, за Даришу, за мою девочку любимую я буду сражаться насмерть, — приводил слова Цекало один из столичных таблоидов несколько лет назад.

Впервые папарацци застукали пару вместе ещё в конце 2018 года. Немного ранее Цекало развёлся со своей третьей женой — младшей сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко. В этом браке у продюсера родилось двое детей, и, похоже, именно для них некогда затевалось строительство в Подмосковье особняка за полмиллиарда.

Продюсер Александр Цекало и его бывшая супруга Виктория Галушко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Судя по тому, что говорил Цекало в прессе после того, как их с Эрвин отношения раскрылись, из-за развода и переезда в США он рассорился со многими друзьями и коллегами, в частности по знаменитому проекту "Прожекторперисхилтон". С ними шоумен больше не готов "сесть за один стол".

Судя по всему, сейчас Цекало и Эрвин живут намного скромнее, чем он привык, — в доме за всего полтора миллиона долларов, или 135 млн рублей по текущему курсу. Но, судя по объявлению на сайтах американской недвижимости, этот дом уже выставлен на продажу.

Кто такая Дарина Эрвин

Дарине Эрвин сейчас 32 года, она родом из Казахстана, из обеспеченной адвокатской семьи. Её девичья фамилия — Сапарова, известно, что воспитывал девушку отчим. После того как она закончила школу, семья уехала в США.









Отчим оплатил ей учебу в университете в Бостоне, предполагалось, что Дарина станет юристом, однако она выбрала другой путь и в Нью-Йорке пошла изучать актёрское мастерство.

Благодаря своей яркой внешности в юности девушка получала множество предложений по работе моделью в Азии. В Америке снималась в эпизодических ролях в кино. Кроме того, занялась живописью и писала обнажённую натуру. Чтобы картины лучше продавались, иногда фотографировалась на их фоне в формате ню.

Впрочем, как несколько лет назад писали таблоиды, несмотря на активную жизнь, зарабатывала Дарина Эрвин немного и до последнего времени продолжала жить за счёт родителей. Лайф нашёл подтверждение этим словам в Бостоне, где она снимала квартиру.







Это была скромная однушка (в США такими являются квартиры с одной спальней и кухней, совмещённой с гостиной-салоном) площадью всего 32 кв. метра. По фотографиям из квартиры видно, что интерьер жилья под стать её размерам — такой же скромный. По американским меркам стоимость её аренды тоже совсем невелика — всего 2,4 тыс. долларов.

А вот позже её следы нашлись в роскошном жилье в районе Западный Голливуд, и, похоже, к этой смене обстановки мог приложить руку уже Цекало. Здесь она регистрировалась под фамилией Эрвин. Возможно, девушка могла выйти замуж, однако следов её возможного мужа Лайф так и не нашёл. В Сети же пишут, что Дарина замужем никогда не была — до встречи с российским шоуменом она шесть лет встречалась с парнем из Германии, но до свадьбы так и не дошло.

Где сейчас живёт Дарина Эрвин

В Лос-Анджелесе Эрвин обосновалась в переулке Garbo, что в считаных шагах от бульвара Санта-Моника. Жильё дорогое, и не похоже, чтобы девушка могла себе его позволить сама: район Западный Голливуд — престижный, он примыкает к знаменитому Беверли-Хиллз.

В одном из этих домов, похоже, живут Александр Цекало и его четвёртая жена Дарина Эрвин.

Здесь расположен добротный трёхэтажный дом площадью 220 кв. м с тремя спальнями, панорамными окнами и открытыми патио на каждом этаже. Есть собственный внутренний дворик, а на крыше расположена огромная терраса, с которой открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и холм с надписью HOLLYWOOD. За функционирование жилища отвечает система "умный дом", за безопасность — многочисленные камеры видеонаблюдения.

Последний раз дом был куплен в августе 2021 года, но сейчас снова выставлен на продажу за почти полтора миллиона долларов. Учитывая, что Цекало продал свой особняк под Москвой, возможно, пара готовится к какой-то крупной покупке в США.















Здесь 62-летний продюсер начал активно регистрировать юрлица с 2019 года. Судя по американским реестрам юридических лиц, с 2019 года он открыл здесь четыре фирмы и в одной из них — D`N`A — стал директором. Аббревиатура, похоже, расшифровывается как Дарина & Александр, вероятно, это и есть мастерская-студия Эрвин.

Она находится прямо в Беверли-Хиллз, на бульваре Робертсон. Здесь среди скромных одноэтажных строений официально располагается офис D`N`A.

Рекламируя супругу, Цекало как-то заявил, что её работы пользуются большим спросом и стоят очень дорого. По словам продюсера, один из её недавних заказов якобы был на сумму более полумиллиона долларов.

Чтобы попасть в фирму D`N`A, нужно пройти по стрелочке к парковке. Фото © Google Maps

Кстати, интересная подробность: в доме под голливудскими холмами почему-то зарегистрирована только Дарина, Лайф сумел найти полного тёзку Цекало с совпадающим возрастом в паре совсем других мест: одно из них — крохотный городок Фэрфилд в штате Коннектикут, расположенный между городами Сан-Франциско и Сакраменто. Его население всего 105 тыс. человек, он известен разве что несколькими предприятиями: здесь работают пивоваренный завод, завод по производству бытовой химии и конфетная фабрика.

Здесь расположен ничем не примечательный одноэтажный дом площадью 124 кв. метра с тремя спальнями и одним санузлом. Его рыночная стоимость на сегодняшний день составляет всего полмиллиона долларов. Кстати, сейчас он сдаётся в аренду, подобное жильё сейчас обойдётся американцам в 3,1 тыс. долларов в месяц.

Фото © Google Maps

Ещё одним местом жительства тёзки Александра Цекало был городок Сэнди-Хук в том же Коннектикуте. Он стал знаменитым на весь мир в 2012 году, после массовой стрельбы в одной из местных школ, в результате которой погибло 27 человек.

Почему Цекало продал дом и уехал в США? 0 Его заставила молодая жена Чтобы отсидеться там, пока не закончится СВО Жить в своё удовольствие, ведь бизнес в России приносит ему миллиарды Я не слежу за жизнью Цекало и его молодой жены, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов