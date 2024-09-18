Шацу* вслед за Лазаревой* отказали в снятии статуса иноагента

Сбежавший за границу комик Михаил Шац* вслед за бывшей женой Татьяной Лазаревой* попытался избавиться в суде от статуса иноагента, но неудачно. По данным ТАСС, суд признал решение о внесении шоумена в данный реестр законным.

В материалах указано, что весной 2022 года на счёт комика поступило более 640 тысяч рублей от благотворительного фонда семьи Рыбаковых за участие в роли ведущего в мероприятии. Опровергнуть получение денег Шац* не смог, в связи с чем суд отказал ему в снятии статуса иноагента.

Напомним, что Шац* после начала СВО стал активно оскорблять россиян и поддерживать ВСУ, после чего он уехал в Израиль. Российская сторона по достоинству оценила «усердия» комика и присвоила ему почётное звание иноагента. За рубежом шоумен оказался никому не нужен: он пытается заработать на жизнь, выступая перед эмигрантами. Отсутствие былой славы и средств к существованию также вынудило его избавиться от родового гнезда в Петербурге и квартиры в Москве.