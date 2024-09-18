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18 сентября, 01:31

Шацу* вслед за Лазаревой* отказали в снятии статуса иноагента

ТАСС: Суд отказал Шацу* в снятии статуса иноагента

Михаил Шац*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailshats

Михаил Шац*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailshats

Сбежавший за границу комик Михаил Шац* вслед за бывшей женой Татьяной Лазаревой* попытался избавиться в суде от статуса иноагента, но неудачно. По данным ТАСС, суд признал решение о внесении шоумена в данный реестр законным.

В материалах указано, что весной 2022 года на счёт комика поступило более 640 тысяч рублей от благотворительного фонда семьи Рыбаковых за участие в роли ведущего в мероприятии. Опровергнуть получение денег Шац* не смог, в связи с чем суд отказал ему в снятии статуса иноагента.

Рыбаков Фонд — партнёр международной ассоциации поддержки грантодателей WINGS, участник European Venture Philanthropy Association (EVPA) и Asian Venture Philanthropy Network (AVPN).

Назван новый хозяин квартиры за ₽33 млн и семейного фотоархива Шаца* в Петербурге
Назван новый хозяин квартиры за ₽33 млн и семейного фотоархива Шаца* в Петербурге

Напомним, что Шац* после начала СВО стал активно оскорблять россиян и поддерживать ВСУ, после чего он уехал в Израиль. Российская сторона по достоинству оценила «усердия» комика и присвоила ему почётное звание иноагента. За рубежом шоумен оказался никому не нужен: он пытается заработать на жизнь, выступая перед эмигрантами. Отсутствие былой славы и средств к существованию также вынудило его избавиться от родового гнезда в Петербурге и квартиры в Москве.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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