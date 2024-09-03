Назван новый хозяин квартиры за ₽33 млн и семейного фотоархива Шаца* в Петербурге

82-метровую трёшку на Моховой недалеко от Марсова поля пытались продать за ₽40 млн. Квартиру показывали покупателям, даже не сняв со стены семейный фотоархив Шацев. За полгода желающих приобрести иноагентскую недвижимость не нашлось и Михаилу пришлось снизить цену на ₽7 млн. В итоге, в марте этого года недвига ушла за ₽33 млн.