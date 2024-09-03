Назван новый хозяин квартиры за ₽33 млн и семейного фотоархива Шаца* в Петербурге
Квартиру Шаца* в Петербурге купил бывший вице-губернатор Ленобласти Богачёв
Предприниматель Георгий Богачёв. Обложка © VK / Георгий Богачёв
Новым владельцем «иноагентской» трёхкомнатной квартиры в Петербурге Михаила Шаца* стал бывший вице-губернатор Ленобласти, 53-летний бизнесмен Георгий Богачёв. Личность покупателя выяснил SHOT.
Дом, где находится петербургская квартира Михаила Шаца*. Видео © SHOT
82-метровую трёшку на Моховой недалеко от Марсова поля пытались продать за ₽40 млн. Квартиру показывали покупателям, даже не сняв со стены семейный фотоархив Шацев. За полгода желающих приобрести иноагентскую недвижимость не нашлось и Михаилу пришлось снизить цену на ₽7 млн. В итоге, в марте этого года недвига ушла за ₽33 млн.
Георгий Богачёв более 30-ти лет занимается бизнесом: основные направления — инвестиции и строительство. С 2012-го по 2015-й год был вице-губернатором Ленинградской области. Оставив госслужбу, вернулся в строительный бизнес: возглавлял Союз строительных организаций Ленинградской области и координировал «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу. Сейчас занимается развитием базы отдыха «Илоранта» под Выборгом.
Напомним, что Шац* после начала спецоперации занял активную антироссийсую позицию и объявил о поддержке ВСУ, после чего переехал в Израиль. За такие заслуги его включили в реестр иностранных агентов. Его творческая деятельность за рубежом не задалась — выступать приходится перед другими немногочисленными эмигрантами. Вероятно, именно эти обстоятельства вынудили его продать родовую квартиру в Северной столице вместе с семейным фотоархивом. Недавно Life.ru рассказывал, на какие ухищрения был вынужден пойти опальный комик, чтобы сбыть недвижимость.
*Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.