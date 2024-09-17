Суд отказал сбежавшей из России Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Сбежавшая из России экс-телеведущая Татьяна Лазарева* решила обжаловать в суде статус иноагента. Как рассказал РИА «Новости» представляющий в суде её интересы адвокат Леонид Соловьёв, это заявление оставлено без удовлетворения.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — пояснил адвокат.

В просьбе к суду экс-телеведующая утверждала, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе.