Суд отказал сбежавшей из России Лазаревой* в снятии статуса иноагента
Адвокат Соловьёв: Лазарева* обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Сбежавшая из России экс-телеведущая Татьяна Лазарева* решила обжаловать в суде статус иноагента. Как рассказал РИА «Новости» представляющий в суде её интересы адвокат Леонид Соловьёв, это заявление оставлено без удовлетворения.
«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — пояснил адвокат.
В просьбе к суду экс-телеведующая утверждала, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе.
Минюст внёс телеведущую в список иноагентов ещё в 2022 году. Татьяна Лазарева* неоднократно поддерживала Украину в её конфликте с Россией, а также заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Разумеется, такая точка зрения вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, a затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов. Также она заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России. Позже её объявили в розыск. На данный момент ведущей по вменяемой статье грозит до семи лет лишения свободы.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.