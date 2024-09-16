Комик Поперечный* решил обжаловать статус иноагента в суде

Напомним, Минюст признал Поперечного* иноагентом 14 июня текущего года. Ведомство напомнило, что комик выступал против спецоперации (СВО) на Украине и распространял фейки о ВС РФ. В феврале 2022-го Поперечный* сбежал в США, а также дал несколько концертов в Европе. При этом уже в апреле 2022 года он выпустил видеоролик, в котором заявил, что вернулся в Санкт-Петербург и не собирается эмигрировать.