Комик Поперечный* решил обжаловать статус иноагента в суде
Суд зарегистрировал иск комика Поперечного* по обжалованию статуса иноагента
Данила Поперечный*. Обложка © YouTube / Данила Поперечный*
Российский стендап-комик Данила Поперечный обжаловал свой статус иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы, куда и поступил административный иск.
«Административный истец: Поперечный Д.А.*, административный ответчик: Министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10:10», — приводит РИА «Новости» сообщение суда.
Напомним, Минюст признал Поперечного* иноагентом 14 июня текущего года. Ведомство напомнило, что комик выступал против спецоперации (СВО) на Украине и распространял фейки о ВС РФ. В феврале 2022-го Поперечный* сбежал в США, а также дал несколько концертов в Европе. При этом уже в апреле 2022 года он выпустил видеоролик, в котором заявил, что вернулся в Санкт-Петербург и не собирается эмигрировать.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.